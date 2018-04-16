«Умные ракеты» Трампа оказались не умнее устаревших средств ПВО»

«По самым скромным подсчетам, ракетно-бомбовые удары западной коалиции по территории суверенной Сирии обошлись американским и европейским налогоплательщикам в 150-160 млн долларов. Итоги операции весьма сомнительны, с точки зрения ее эффективности: добрая половина „Томагавков“, выпущенных с военных кораблей США , были сбиты средствами ПВО еще советского производства на подлете к целям. Судя по всему, так широко разрекламированные Д. Трампом „умные ракеты“ оказались настолько „сообразительными“, что наотрез отказались наносить хоть сколько-нибудь ощутимый ущерб силам Б. Асада без соответствующей санкции со стороны ООН . Иначе как можно объяснить тот факт, что в результате столь масштабной и зрелищной операции практически никто не пострадал? Единственной „жертвой“ американского возмездия стало полузаброшенное здание научного центра в пригороде Дамаска , где никакого химического оружия, само собой, быть не могло.

В последние несколько дней Д. Трамп пребывал в тяжелых раздумьях (ему даже пришлось отменить запланированную поездку в Латинскую Америку). „Страж демократических ценностей“ и самопровозглашенный „вождь свободного человечества“ должен был публично наказать „животное-Асада“ за ни кем не доказанный факт применения химического оружия в отношении мирного населения. После серии грозных заявлений, сделанных в Твиттере, президенту США отступать было некуда: не ударить ракетами по Сирии означало бы ударить лицом в грязь. Медлить с атакой тоже было невозможно, поскольку эксперты ОЗХО , прибывшие на место предполагаемой химической атаки, уже в ближайшие часы могли представить мировому сообществу доказательства невиновности Асада. Однако воинственные планы американских „ястребов“ серьезно подпортили заявления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ , пообещавшего дать жесткий и незамедлительный ответ в случае возникновения угрозы для российских военных в Сирии. Таким образом, Трамп, что называется, оказался между „Сциллой и Харибдой“: наносить удар по территории Сирии нужно было таким образом, чтобы ненароком не „задеть“ Россию (последствие подобной неосторожности прекрасно осознавали в Вашингтоне). Как следствие, американцам и их европейским союзникам пришлось выбирать для атаки такие объекты, где даже гипотетически не могло оказаться российских военных советников. Вероятно, в конечном итоге, пришлось направить свои „умные ракеты“ на безлюдные пустыри и заброшенные промзоны.

Главным итогом совершенно бессмысленной, с военной точки зрения, атаки на Сирию, пожалуй, может считаться демонстрация трансатлантического единства и решимости. Впрочем, американцы, как всегда, отвели своим европейским союзникам незавидную роль: под удар сирийских ПВО были поставлены самолеты ВВС Франции Великобритании , тогда как армия США ограничилась запуском ракет корабельного базирования. Очевидно, обещание российских военных „нанести удар по носителям“ было воспринято Д. Трампом со всей надлежащей серьезностью. Последствия ракетно-бомбового обстрела Сирии в долгосрочной перспективе вряд ли порадуют западных лидеров. Они вынуждают Россию предоставить в распоряжение Б. Асада современные средства ПВО, дабы надёжно прикрыть с воздуха свои вооруженные силы и легитимное правительство страны. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время на вооружении сирийской правительственной армии окажутся комплексы С-300, которые снимут все вопросы относительно дальнейшей военной агрессии Запада в отношении суверенного государства.

В целом же, нагнетание напряженности вокруг Сирии можно рассматривать как сублимацию давно назревшего силового конфликта между Соединенными Штатами и Россией. В условиях недопустимости ядерной войны двух сверхдержав в ближайшей перспективе следует ожидать локальных столкновений между их союзниками и сателлитами».