Трамп схватился за «Томагавки» после секс-скандала

Западная демократия переживает очередной кризис. На сей раз из-за России . Лидеры англо-саксонского мира не только уличают Кремль во всех смертных грехах, но и подвергают остракизму любых оппозиционных политиков, которые сомневаются в справедливости этих выводов. По принципу: кто не с нами — тот против нас.

Спустя полвека вернулся маккартизм

Напомним, что в 2013 году британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии. На сей раз Мэй решила не вносить вопрос на рассмотрение парламента, поскольку, мол, решение должно было быть принято срочным порядком.

Лейбористы — единственная влиятельная политическая сила в Великобритании, которая призывала правительство отказаться от авиаудара. По мнению Джереми Корбина, до сих пор не были собраны достаточные юридические доказательства того, что химическая атака в пригороде Дамаска Думе — была проведена именно сирийскими властями.

«Это юридически сомнительное действие рискует еще больше обострить без того разрушительный конфликт и, следовательно, сделает реальную ответственность за военные преступления и применение химического оружия менее вероятным… Мы не можем рисковать еще большей эскалацией, чем уже есть», — заявил Корбин журналистам.

Напомним, что ранее он выступил с жесткой критиков в адрес Терезы Мэй после ее скоропалительной реакции на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери: не дожидаясь официальных выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) она возложила всю ответственность на Россию и приняла решение о высылке российских дипломатов.

Корбин в авторской колонке в The Guardian даже напомнил, что Запад возвращается во времена маккартизма и «охоты на ведьм» — когда даже у представителей истеблишмента нет права на альтернативное мнение. Он напомнил предысторию военного вторжения в Ирак в 2003 году, которое начали именно Великобритания и США… как позже оказалось, не имея никаких достаточных оснований утверждать, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения.

Слова Корбина про возвращение маккартизма оказались пророческими — за его позицию по отношению к России и Сирии его буквально заклевали даже некоторые однопартийцы. Справедливости ради, Джереми Корбин — далеко не единственный, который подвергает позицию запада разумной критике. Скажем, шотландский первый министр Никола Стерджен тоже выступил с резким осуждением авиаудара по Сирии: по его мнению, этот шаг приведет к «опасной эскалации».

Трамп : от Дамаска до «Плейбоя»

Похоже, нет единства относительно позиции по Сирии и в американском истеблишменте. Одна из причин — то, что Дональд Трамп должен был принимать решение об авиаударе по Дамаску на фоне очередного скандала во внутренней политике.

В то время как россияне следили за твитами Трампа, посвященными Сирии, сами американцы с куда большим увлечением читали, какими эпитетами президент награждает бывшего директора ФБР Джеймса Коми . Трамп даже «слизняком» его обозвал, обвинив в утечке секретной информации и предложил посадить в тюрьму. Все потому, что на днях выйдут мемуары Коми под названием A Higher Loyalty, в которых бывший директор ФБР (некогда один из самых влиятельных людей в США) обрушивается на президента.

В американском истеблишменте существует традиция — вопросы национальной безопасности должны быть отделены от внутренней политики. Но, похоже, Дональд Трамп совершенно неспособен сделать такое разделение: для него, все, что касается политики (будь то внешняя или внутренняя) — дело сугубо личное.

Например, в минувший понедельник, когда он встречался с членами Объединенного комитета начальников штабов (нечто вроде российского Генштаба), чтобы обсудить «сирийскую» стратегию США, то неожиданно переключил тему и вместо Ближнего Востока принялся обсуждать обыски в офисе своего адвоката Майкла Коэна . Именно он, по версии ФБР и Министерства юстиции США, именно Коэн по поручению Трампа мог подчищать скандальные романы своего босса с бывшей моделью Карен Макдугал и порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Американский аналитик Макс Бут , эксперт Совета по международным делам (родившийся, кстати, в Москве , а затем с семьей эмигрировавший в США) в своей колонке в The Washington Post прямо пишет: решение о нанесении удара по Сирии Трамп мог принять, чтобы отвлечь внимание общественности от коррупционных и сексуальных скандалов в своем ближайшем окружении.

Новых ударов не будет

Михаилом Рощиным. О том, какие последствия для России и Запада будут иметь бомбардировки Дамаска, «Свободная пресса» беседует с нашим постоянным экспертом по вопросам глобальной безопасности, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН

«СП»: — Михаил Юрьевич, сейчас даже в западной прессе активно обсуждается версия, что сирийцы были заранее предупреждены обо всех готовящихся ударах.

— Всё, что произошло на выходных, для меня имеет очертания явного постмодерна. Удары прошли, но так, чтобы настоящего обострения не произошло. Я думаю, что мы (а через нас и сирийцы), были предупреждены о готовящихся ударах. Насколько известно, это было сделано через французов. Изо всех трех стран, участвовавших в атаке, у нас сохраняются рабочие отношения именно с Францией. Да и президент Эммануэль Макрон в конце мая должен прибыть на Петербургский экономический форум.

«СП»: — И все же зачем нужно было Франции «сливать» нам информацию?

— Макрон старается играть роль посредника и дипломата, при этом уже не в первый раз. Он, например, срочно ездил в Саудовскую Аравию , где как будто бы пропал ливанский премьер Саад Харири . С другой стороны, очевидно, что настоящего военного конфликта с Россией на Западе тоже в общем-то не хотят. И в такой ситуации предупредить о целях бомбардировки было просто необходимо.

«СП»: — При этом Россия продолжает настаивать на том, что якобы имевшая место в Думе химатака, которая и стала поводом для бомбардировок Дамаска, была инсценировкой.

— Удары западных стран должны были, на мой взгляд, продемонстрировать внимание Запада к Сирии и стали, по сути дела, одной из последних попыток хоть как-то повлиять на послевоенное урегулирование. Думаю, что трезвые западные политики ясно понимают, что поезд (в смысле воздействия на ситуацию в Сирии) для них ушел, но чисто психологически лидеры Запада хотели громко хлопнуть дверью, что в итоге и произошло.

«СП»: — Так, выходит, возможны и новые военные удары сил НАТО по Сирии?

— Мне кажется, что новые удары натовцев по Сирии в ближайшее время маловероятны. Недостаточная обоснованность последних ударов многим на Западе вполне очевидна. Оппозиция там пришла в движение (имею ввиду Британию и Францию). Участие в какой-то новой подобной акции может вообще привести к падению кабинета Терезы Мэй.

«СП»: — Кабинет Мэй активно критикует лидер лейбористов Джереми Корбин. Вы согласны с его мнением, что Запад сейчас переживает эру «нового маккартизма»: мол, кто не с нами — тот против нас? Неужели стандарты западной демократии так сильно деградировали?

— Я не думаю, что они так уж сильно деградировали. В прошлом, например в эпоху маккартизма в США, бывало и хуже. На мой взгляд, история пульсирует, и сейчас мы снова вошли в период противостояния с Западом. Непонятно только, как надолго. Кстати говоря, сам Джереми Корбин — левый и весьма умеренный деятель, он представляет новое поколение лейбористов, сильно отличающееся от Тони Блэра . И его партия лейбористов на новых выборах вполне могла бы победить.

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