Учения десантников РФ и Египта в этом году будут направлены на борьбу с терроризмом

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Российско-египетские тактические учения «Защитники дружбы», которые пройдут в этом году на территории Египта , будут носить антитеррористическую направленность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. "Планируемые российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2018» будут носить антитеррористическую направленность. Совместное мероприятие будет проходить на военных полигонах и аэродромах Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении. Отмечается, что договоренности о характере учений были достигнуты в ходе конференции между представителями Вооруженных сил Египта и командования Воздушно-десантных войск России по вопросам проведения тактических учений в 2018 году. "В ходе учений воинские контингенты обоих государств планируют отработать вопросы всестороннего взаимодействия при осуществлении совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта. Во время выполнения практических действий военнослужащие проведут ряд совместных тактических действий, совершат десантирование различными способами и выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин", — добавили в департаменте. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что совместные российско-египетские учения в этом году пройдут в ноябре. Первые международные учения «Защитники дружбы» проходили с 15 по 26 октября 2016 года в районе Александрии. В сентябре 2017 года учения проводились на полигонах под Новороссийском , тогда в них приняли участие более 500 военнослужащих.