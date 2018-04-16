Лидеры греческой и турецкой общин Кипра встретятся за неформальным ужином

После провала конференции в Кран-Монтане в июле 2017 года переговоры между лидерами общин не проводились.

Несколько дней назад было объявлено, что Анастасиадис и Акынджы встретятся 16 апреля на неофициальном ужине, организованном заместителем спецпредставителя генсека ООН по Кипру Элизабет Спехар. Встреча пройдет в буферной зоне в Никосии, и журналистов на нее не пустят.

Ужин пройдет без определенной повестки, что позволит двум лидерам свободно обменяться мнениями, однако в Никосии надеются на возобновление переговоров.

"Это будет ужин для общения лидеров двух общин, и мы надеемся, что он откроет путь для возобновления переговоров", — сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Кипра.

История вопроса

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года.

Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности ( Греции , Турции и Кипра) на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове. Договоры были подписаны в период крушения колониальной системы — тогда Кипр был британской колонией, и в нынешних условиях многие его статьи считаются анахронизмом, ограничивающим суверенитет страны, являющейся членом ЕС

Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет безопасности ООН Генеральная ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска. Кипр считается самым милитаризованным районом мира.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. При этом чиновники северного Кипра, в том числе его лидер Мустафа Акынджи, для поездок за рубеж используют паспорта Республики Кипр, поскольку их собственные документы не признаются международным сообществом.

Переговоры

Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались, и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Анастасиадиса.

В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии . В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня — начале июля вторая в Кран-Монтане.

В июле 2017 года переговоры по Кипру провалились — в Кран-Монтане не удалось найти решение проблемы раздела острова, и переговоры были отложены. В Афинах считают, что на конференции в Кран-Монтане появился первый реальный шанс решить кипрскую проблему, но он был упущен из-за позиции Турции.

Главные проблемы — это нахождение оккупационных турецких войск на острове и анахроническая система гарантий, позволяющая трем странам-гарантам вмешиваться в дела Кипра.

По мнению дипломатических источников в Афинах, в Кран-Монтане были созданы новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие переговоры должны быть лучше подготовлены. Помимо этого, ушел в отставку специальный представитель генсека ООН по Кипру Эспен Барт Эйде, которого греческая сторона неоднократно критиковала за протурецкую позицию. По мнению обозревателей, уход Эйде может благотворно сказаться на переговорах.

Несмотря на срыв конференции, в переговорном процессе сложилась новая ситуация — достигнуто сближение по ряду важных проблем, определены рамки и параметры урегулирования, стороны представили своё видение будущего устройства Кипра.