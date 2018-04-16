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СМИ опубликовали видео разрушенного авиаударами НИИ в Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

СМИ опубликовали видео разрушенного авиаударами НИИ в Сирии 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц побывал на месте разрушенного авиаударами США Научно-исследовательском институте Барзе в Дамаске. Месиво из крошеного бетона, оплавленный металлический лом, обгоревшие учебники и осколки ракет — вот что осталось на месте некогда процветающего института. Все, что создавалось годами, в одночасье превратилось в руины, и остается лишь догадываться, что в эту ночь пережили местные жители, когда в нескольких сотнях метрах от них разрывались «Томагавки».
"Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры", — рассказал сотрудник разрушенного института доктор Яруб Хаддур, добавив, что «каждый кирпич, разрушенный американцами», они восстановят.
Разрушенный НИИ Барзе находился в плотной городской застройке: рядом детский садик и жилые дома, где проживают семьи сотрудников. Местные жители насчитали около 15 мощных взрывов. К счастью, пострадал только институт — ракеты били точно по его корпусам, в соседних зданиях только повыбивало окна.
И хоть логики в нанесенных ударах никакой, нельзя отделаться от мысли, что США были уверены в отсутствии какого-либо средства массового поражения на территории НИИ. В противном случае, они рисковали устроить самую настоящую локальную химическую катастрофу в одном из густонаселенных районов Сирии.
Напомним, в субботу с 3:42 до 5:40 мск США, Британия и Франция нанесли массированный удар по сирийским правительственным объектам, использующимся, по их мнению, для производства химического оружия. 71 ракета из 103 была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
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