СМИ опубликовали видео разрушенного авиаударами НИИ в Сирии

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц побывал на месте разрушенного авиаударами США Научно-исследовательском институте Барзе в Дамаске . Месиво из крошеного бетона, оплавленный металлический лом, обгоревшие учебники и осколки ракет — вот что осталось на месте некогда процветающего института. Все, что создавалось годами, в одночасье превратилось в руины, и остается лишь догадываться, что в эту ночь пережили местные жители, когда в нескольких сотнях метрах от них разрывались «Томагавки».

"Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры", — рассказал сотрудник разрушенного института доктор Яруб Хаддур, добавив, что «каждый кирпич, разрушенный американцами», они восстановят.

Разрушенный НИИ Барзе находился в плотной городской застройке: рядом детский садик и жилые дома, где проживают семьи сотрудников. Местные жители насчитали около 15 мощных взрывов. К счастью, пострадал только институт — ракеты били точно по его корпусам, в соседних зданиях только повыбивало окна.

И хоть логики в нанесенных ударах никакой, нельзя отделаться от мысли, что США были уверены в отсутствии какого-либо средства массового поражения на территории НИИ. В противном случае, они рисковали устроить самую настоящую локальную химическую катастрофу в одном из густонаселенных районов Сирии