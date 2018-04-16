Пять человек погибли в результате перестрелки на границе Афганистана и Пакистана

Об этом сообщает 1TV со ссылкой на представителя полиции афганской провинции Басира Хана. По словам собеседника, конфликт был вызван тем, что пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населённом пункте Зазай-Майдан провинции Хост. Отмечается, что среди убитых трое пакистанских военных. Как добавил Хан, перестрелка длилась четыре часа, пока военнослужащие из Пакистана не отступили. В январе бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.