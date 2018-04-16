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Пять человек погибли в результате перестрелки на границе Афганистана и Пакистана
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Пять человек погибли в результате перестрелки на границе Афганистана и Пакистана 

RT на русском 58 минут назад
Об этом сообщает 1TV со ссылкой на представителя полиции афганской провинции Басира Хана.
По словам собеседника, конфликт был вызван тем, что пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населённом пункте Зазай-Майдан провинции Хост.
Отмечается, что среди убитых трое пакистанских военных.
Как добавил Хан, перестрелка длилась четыре часа, пока военнослужащие из Пакистана не отступили.
В январе бывший президент Афганистана Хамид Карзай поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по Пакистану и призвал оказать давление на пакистанских военных для обеспечения мира в регионе.
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