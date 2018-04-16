Макрон считает, что не был обязан консультироваться с парламентом перед операцией в Сирии

ПАРИЖ, 16 апреля. / ТАСС /. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ему не требовались консультации с парламентом для проведения операции в Сирии . Выступая в воскресенье в эфире телеканала BFM, он не согласился с мнением телеведущих, что тем самым были нарушены права законодательного органа.

"Мои полномочия определены 35-й статьей конституции, — сказал Макрон. — По конституции я верховный главнокомандующий и несу ответственность, возложенную на меня в этом качестве". «Но я решаю не один, а совместно с начальником Главного штаба», — добавил он.

Макрон считает эту тему закрытой. «Мы не станем менять конституцию, только потому, что она вам не нравится, — продолжил он. — Во время президентских выборов были те, кто хотел внести изменения в конституцию, но они не выиграли».

Вместе с тем президент напомнил, что в понедельник вечером в парламенте Франции пройдут дебаты в связи с проведенной в субботу операцией. В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что «голосование проводиться не будет, поскольку на данный момент новые операции не планируются».

На минувшей неделе ряд французских парламентариев настаивали на проведении предварительных консультаций с парламентом до возможного решения президента нанести удар по Сирии.

По мнению одного из соперников Макрона на президентских выборах, лидера партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, военная операция была проведена в нарушение существующих процедур. «Хочу напомнить, что объявление войны должно проходить во Франции через парламент. Если бы такое обсуждение состоялось, я бы голосовал против», — заметил политик в интервью газете Le Journal du Dimanche. Он заявил, что Франция «не должна ввязываться в военные авантюры на стороне США », которые «могут привести к конфронтации с Россией ».

Удар по Сирии