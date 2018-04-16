Макрон считает, что не был обязан консультироваться с парламентом перед операцией в Сирии 

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ему не требовались консультации с парламентом для проведения операции в Сирии. Выступая в воскресенье в эфире телеканала BFM, он не согласился с мнением телеведущих, что тем самым были нарушены права законодательного органа.
"Мои полномочия определены 35-й статьей конституции, — сказал Макрон. — По конституции я верховный главнокомандующий и несу ответственность, возложенную на меня в этом качестве". «Но я решаю не один, а совместно с начальником Главного штаба», — добавил он.
Макрон считает эту тему закрытой. «Мы не станем менять конституцию, только потому, что она вам не нравится, — продолжил он. — Во время президентских выборов были те, кто хотел внести изменения в конституцию, но они не выиграли».
Вместе с тем президент напомнил, что в понедельник вечером в парламенте Франции пройдут дебаты в связи с проведенной в субботу операцией. В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что «голосование проводиться не будет, поскольку на данный момент новые операции не планируются».
На минувшей неделе ряд французских парламентариев настаивали на проведении предварительных консультаций с парламентом до возможного решения президента нанести удар по Сирии.
По мнению одного из соперников Макрона на президентских выборах, лидера партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, военная операция была проведена в нарушение существующих процедур. «Хочу напомнить, что объявление войны должно проходить во Франции через парламент. Если бы такое обсуждение состоялось, я бы голосовал против», — заметил политик в интервью газете Le Journal du Dimanche. Он заявил, что Франция «не должна ввязываться в военные авантюры на стороне США», которые «могут привести к конфронтации с Россией».
Удар по Сирии
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.