Эксперт: Трамп грозит таким нанесением символических ударов возмездия, которые переговоров не предусматривают

"С Северной Кореей более-менее ясной была цель, задача. Заставить КНДР прекратить свои испытания, пойти на диалог по отказу от ядерного оружия. Насколько это получится, неизвестно, но там хоть сам предмет переговоров понятен, есть о чем договариваться.

Здесь Трамп грозит таким нанесением символических ударов возмездия, которые, в общем, переговоров не предусматривают. Он говорит, что все должны заплатить цену за поддержку античеловечного «животного» режима Асада", — заметил он.