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Эксперт: Трамп грозит таким нанесением символических ударов возмездия, которые переговоров не предусматривают
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Эксперт: Трамп грозит таким нанесением символических ударов возмездия, которые переговоров не предусматривают 

Газета.Ru 1 час назад
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов рассказал, что противостояние вокруг Сирии отличается от северокорейского кризиса, передает НСН.
"С Северной Кореей более-менее ясной была цель, задача. Заставить КНДР прекратить свои испытания, пойти на диалог по отказу от ядерного оружия. Насколько это получится, неизвестно, но там хоть сам предмет переговоров понятен, есть о чем договариваться.
Здесь Трамп грозит таким нанесением символических ударов возмездия, которые, в общем, переговоров не предусматривают. Он говорит, что все должны заплатить цену за поддержку античеловечного «животного» режима Асада", — заметил он.
"Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные»!" — Трамп предупредил сегодня о готовящемся ракетном ударе по Сирии, бросив вызов российской ПВО. А уже в следующем «твите» заявил, что нет никаких причин, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном были хуже, чем даже в годы холодной войны и с подкупающей непосредственностью предложил остановить гонку вооружений.
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