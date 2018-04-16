Двое пакистанских христиан застрелены на юго-западе страны

ИСЛАМАБАД. Двое пакистанских христиан были застрелены в воскресенье, 15 апреля 2018 года, на юго-западе Пакистана, сообщает издание voanews.com. Еще восемь человек получили ранения.

Неизвестные вооруженные лица открыли огонь по группе людей, выходивших из церкви в Кветте — административном центре провинции Белуджистан.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, хотя в прошлом исламские боевики неоднократно осуществляли подобные атаки против религиозных меньшинств в регионе.

Ранее в этом месяце «Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку, в результате которой были убиты четверо христиан.

В последние месяцы в Белуджистане наблюдается увеличение количества нападений, совершенных боевиками-исламистами. В провинции действуют боевики из числа белуджских сепаратистов, запрещенный в стране пакистанский Талибан, а также экстремисты, связанные с афганским Талибаном.

Пакистанские власти утверждают, что сторонники «Исламского государства» используют базы на «неуправляемых» территориях в соседнем Афганистане для атак против Пакистана.

«Исламское государство» также взяло на себя ответственность за атаку смертника на заполненную людьми церковь в Кветте в декабре прошлого года, в результате которой были убиты девять верующих, десятки получили ранения.

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