СМИ: двоюродный брат Асада не верит, что за химатаками стоят власти Сирии

СОФИЯ, 15 апреля. / ТАСС /. Двоюродный брат президента Сирии Башара Асада и один из главных его критиков Рибаль Асад не верит, что за предполагаемыми химическими атаками в этой стране стоят ее власти. Об этом он заявил в интервью телеканалу bTV в воскресенье.

"Осуждаю то, что происходит в Сирии — химическую атаку — но очень важно, однако, провести полное и независимое расследование, необходимо оценить, кто и как использовал это химическое оружие.

Но я против конфликта в том виде, как он развивается", — подчеркнул Рибаль.

Он также утверждал, что возможности для организации якобы имевшей место химической атаки в Сирии, которая стала поводом для бомбардировки страны со стороны США и их союзников в субботу, имели две стороны конфликта — вооруженные группировки, действующие на территории Сирии, и власти арабской республики.

"Две стороны имеют физическую возможность для химической атаки. В 2013 году были арестованы 12 человек в Турции , члены "Джебхат ан-Нусры" (группировка, запрещенная в РФ — прим. ТАСС), за то, что имели при себе 2 кг нервно-паралитического газа, в том же году был опубликован доклад ООН . Карла дель Понте, которая расследовала события в Сирии, сообщила, что и сами террористы имели возможность использовать химическое оружие в Сирии. Если вспомните, она ушла в отставку, выразив свое недовольство от того, что занимается ужасным режимом, а с другой стороны — экстремистами и террористами. Я не верю, что Башар Асад имеет решающую роль [в этой ситуации]", — заявил он.

"Не думаю, что сейчас кого-либо волнует сирийский народ", — отметил также Рибаль Асад, добавив, что после сообщений о предполагаемом применении химоружия в городе Дума «поднялся большой шум». «Но где были эти люди в последние пять лет, когда погибли около 500 тыс. человек, и даже ООН перестала вести подсчет жертвам?» — задался вопросом двоюродный брат сирийского президента.