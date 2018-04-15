Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере понедельника публикуется интервью начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина, который рассказал о месте и роли РЭБ в современных войнах, а также об основных направлениях совершенствования техники войск РЭБ.

Газета информирует о том, что заместитель Министра обороны — руководитель Аппарата Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко прочитал лекцию для слушателей Военной академии Генерального штаба , ознакомив их с основными направлениями работы с обращениями граждан в Вооружённых Силах.

Сообщается также об очередной плановой поездке заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова , в ходе которой он ознакомился на Воронежском авиазаводе и Средне-Невском судостроительном заводе с ходом выполнения гособоронзаказа в 2018 году.

Публикуется репортаж из Белоруссии , где на полигоне Брестский завершилось совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и сил специальных операций вооружённых сил Белоруссии.