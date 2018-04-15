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Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
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Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин ответил на вопросы газеты «Красная звезда» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В номере понедельника также рассказывается о рабочей поездке заместителя Министра обороны РФ Юрия Борисована Воронежский авиазавод и Средне-Невский судостроительный завод.
Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
В номере понедельника публикуется интервью начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина, который рассказал о месте и роли РЭБ в современных войнах, а также об основных направлениях совершенствования техники войск РЭБ.
Газета информирует о том, что заместитель Министра обороны — руководитель Аппарата Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко прочитал лекцию для слушателей Военной академии Генерального штаба, ознакомив их с основными направлениями работы с обращениями граждан в Вооружённых Силах.
Сообщается также об очередной плановой поездке заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, в ходе которой он ознакомился на Воронежском авиазаводе и Средне-Невском судостроительном заводе с ходом выполнения гособоронзаказа в 2018 году.
Публикуется репортаж из Белоруссии, где на полигоне Брестский завершилось совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и сил специальных операций вооружённых сил Белоруссии.
Кроме того, «Красная звезда» продолжает информировать о военно-политической ситуации в Сирии. Сообщается об итогах успешного отражения вооружёнными силами САР ракетного удара западной коалиции.
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