Запад разворошил Ближний Восток, заявил Земан

"Запад невообразимо разворошил Ближний Восток. Сначала вступил в Ирак с утверждением, что там есть оружие массового поражения, которое так и не нашлось. Эта операция принесла большие человеческие жертвы, включая гибель американских военнослужащих. Теперь там воют и курды с иракцами, и иракские шииты и сунниты между собой. Я уж не говорю о больших материальных потерях", — сказал Земан.

Вместо того, чтобы сделать выводы из этой бессмысленности, Запад допустил следующую, которая называется Ливией, продолжил Земан. «И благодаря „блестящему“ вмешательству Евросоюза под предводительством Франции , в Ливии сейчас не только отсутствует нормальное правительство, но и через ее территорию в Европу направляются тысячи и тысячи нелегальных мигрантов», — сказал чешский президент.

"Интеллигент сделает одну ошибку и потом ее уже не повторяет. Человек с низким уровнем интеллигенции, скорее, с дебильностью, совершает две ошибки одну за другой. А что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды? Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу. Самое мягкое из возможных при этом слов — это «глупость», — сказал Земан.

По словам чешского президента, он придерживается однозначного мнения о том, что вооруженное нападение на какое-либо государство может быть проведено только с согласия Совбеза ООН . Единственное признаваемое им исключение — удар по исламским террористам, например, в Афганистане

"Но Сирия — это не тот случай. Потому что здесь, во-первых, исламские радикалы воюют против президента (Башара) Асада, но никак не на его стороне. А во-вторых, они здесь загнаны в угол. Кроме того, в Сирию начинают возвращаться первые беженцы. И если некий ковбойский проект эту тенденцию, мягко говоря, тормозит, то это, конечно, ошибка", — подчеркнул Земан.