Асад сказал, сколько нужно Сирии, чтобы восстать из руин, и платить должна Россия

В сети появились снимки последствий ракетного удара по Сирии Пентагон заявляет, что в результате военной акции в Сирии в ночь на субботу, 14 апреля был разрушен исследовательский центр в Барзахе, где разрабатывалось химическое оружие. При этом — любопытная деталь — снимки уничтоженного объекта были опубликованы не американцами, а израильской компанией ImageSat.

Официально сирийские химические оружие было уничтожено или вывезено из страны в 2013 году, когда гражданская война в стане шла уже третий год. Поэтому крайне маловероятно, что в ракетном ударе по исследовательскому центру в Барзахе был какой-то стратегический военный смысл, тем более связанный с гипотетическим химическим оружием, говорит бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин

Игорь Никулин бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт «Те установки по производству того же газа зарин были переданы инспекторам ОЗХО . У режима Асада на сегодняшний день нет технической возможности производить, ну, по крайней мере, современные боевые отравляющие вещества. Чисто теоретически, может быть, его и можно расконсервировать, но в условиях гражданской войны очень трудно что-то расконсервировать. Поэтому я не думаю, что у Асада есть техническая возможность производить боевые отравляющие вещества. У него были современные боевые отравляющие вещества, тот же зарин, зоман, и поэтому говорить про какой-то хлор, это просто даже несерьезно. По результатам обстрелов можно четко сказать, что это просто чистая показуха. Трампу перед промежуточными выборами надо показать, что он крутой парень, что он не такой слабак, как Обама, вот он это, собственно говоря, и показал. Русских предупредили, русские предупредили сирийцев, военнослужащих вывели. Ну, то есть все остались довольны. И волки сыты, и овцы целы».

Three main buildings were #destroyed as a result of the #strike at #Barzah #SSRC Research and Development Center #Damascus #Syria #Syriastrikes @FoxNews pic.twitter.com/roSnz4WVg8

То, что фотографии разрушенного исследовательского центра в Барзахе были опубликованы именно Израилем , — вовсе не случайность, уверен израильский независимый обозреватель Александр Этерман. По его словам, ракетный удар коалиции, при всей его кажущейся бессмысленности, заметно меняет расстановку сил в регионе.

Александр Этерман независимый аналитик из Израиля «Израиль подыграл американцам в том плане, что опубликовал фотографии, демонстрирующие якобы эффективность американских ударов, понятно, что они куда-то попали и что-то разрушили. Понять по этим снимкам что-то большее очень трудно. Израиль не в восторге от того, что здесь происходит по очень простым причинам. Во-первых, то, что сейчас происходит, безусловно, осложняет отношения с Россией . Есть договоренности с Россией о том, что Россия не будет сковывать израильскую активность в Сирии при определенных условиях, пока она не затрагивает напрямую российские интересы. Второе — было ощущение, что, на самом деле, интересы России и Израиля в Сирии чуть ли не совпадают, хотя вроде формально все это не так, а вот долгосрочно Россия и Израиль хотят примерно одного и того же. Они друг другу по-крупному стратегически не мешают. Вот сейчас ситуация изменилась. Россия пригрозила поставить в Сирии противовоздушные ракеты, оснастить Сирию современными средствами ПВО, что, безусловно, для Израиля удар. И главное — Израилю придется все-таки выбрать, если уже в Сирии Россия схватывается, не обязательно в военном смысле, с Западом. А это последнее, что ему хотелось бы делать. Израиль, как и многие, недоволен очередной формальностью этого удара, да, там какой-то научно-исследовательский центр, что-то там разрушено, сирийцы говорят, что разрушены какая-то лаборатория. Американская формальная версия — сирийская химическая программа отброшена на годы назад, но не разрушена, не остановлена, не прекращена. Сирийцы отделались легким испугом. А Россия даже не пришлось перехватывать эти ракеты. Там почти нечего было делать. Это не совсем та ситуация, которую бы Израилю хотелось бы артикулировать».

Франции и Между тем сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с делегацией депутатов Госдумы заявил, что для восстановления экономики его страны нужно 400 млрд долларов. Заниматься этим должны, в первую очередь, российские компании, и уйдет на это от 10 до 15 лет. Народ Сирии после ударов США Великобритании объединился и перестал бояться НАТО , заявил Асад. С его стороны, это великолепный политический ход, считает руководитель исследований в институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Вот этого я ожидал. Молодец, умничка. Во-первых, очень важно то время, когда он эту цифру озвучил, когда был нанесен удар американцами, их союзниками, от которого его Россия не прикрыла. Второе — когда он озвучивал эту цифру — 400 млрд — это прямой намек на то, что он будет вечен, и нечего рассчитывать тем же американцам на то, что они его могут убрать. Он думает о далеком будущем, имплицитно, что он в этом будущем будет присутствовать. Три — если не американцы или еще кто-то этих денег давать не будут, то, конечно, ребята, это обращение к братьям арабам: понимаете, как нам тяжело, и вам же будет хуже, если вы нам не поможете. И четвертое — это тоже такой скрытый укор России, что, мол, вы нас сейчас не предохранили, оставили один на один, вы готовы такие деньги дать? Это сумма сумасшедшая для всех. Но для России это вообще нереально. Я думаю, что все, кроме России и Иран , будут это делать только при одном условии, что Башар уйдет. У нас денег нет, у Ирана — денег нет. Шутка очень красивая, но это шутка. Поэтому то, что он озвучил, в этом есть какой-то геополитический юмор. Вот ребята, во что вам могут обойтись ваши ошибки. И американский, и так далее. Так что врач офтальмолог — а он имен такой по профессии — он молодец».