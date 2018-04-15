Турчак: Асад на встрече с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола 

ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола. Об этом сказал российским журналистам вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак после беседы с сирийским лидером.
В воскресенье Асад принял делегацию «Единой России» во главе с Турчаком, в которую также входил координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, депутат Госдумы от Севастополя, член этой группы Дмитрий Белик, а также губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. До этого представители России посетили сирийские Хомс и Пальмиру, провели ряд встреч в Дамаске.
"Встреча была очень теплой, президент улыбался, шутил, несколько раз говорил, что рад общаться с нами без протокола. Он очень ценит, что мы находились с ним в эти дни (после того, как был нанесен ракетный удар по Сирии — прим. ТАСС)", — поделился парламентарий впечатлениями после общения с Асадом. «Он считает важным политическое межпартийное взаимодействие, — продолжил Турчак. — Он придает этому формату большое значение».
По словам Турчака, участники делегации уезжают «с домашним заданием». «Каждый член делегации будет прорабатывать все, что мы обсуждали, по своим направлениям», — сказал он.
По словам Турчака, он сказал Асаду, что нанесенные в ночь с 13 на 14 апреля ракетные удары по Сирии «были лишены смысла и показывают, что американцы не заинтересованы в установлении истины (о якобы имевшей место химическом атаке в городе Дума в Восточной Гуте — прим. ТАСС)». Турчак отметил, что удары были нанесены, когда уже встали «вопросы экономического развития и восстановления исторических памятников в Сирии». Глава делегации РФ подчеркнул, что ее визит — «свидетельство неизменной поддержки» сирийского народа со стороны России.
"Очень важным является межрегиональное сотрудничество", — подчеркнул вице-спикер СФ в ходе беседы с президентом САР. Он обратил внимание, что в составе делегации находится «один из самых эффективных российских губернаторов — глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова». «Мы предлагаем двигаться дальше в экономическом сотрудничестве, российские компании готовы к этому», — заверил политик. Турчак также пообещал Асаду включить в качестве отдельного направления межпартийного сотрудничества «Единой России» и сирийской партии Баас развитие отношений между молодежью.