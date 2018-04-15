Турчак: Асад на встрече с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола

"Встреча была очень теплой, президент улыбался, шутил, несколько раз говорил, что рад общаться с нами без протокола. Он очень ценит, что мы находились с ним в эти дни (после того, как был нанесен ракетный удар по Сирии — прим. ТАСС)", — поделился парламентарий впечатлениями после общения с Асадом. «Он считает важным политическое межпартийное взаимодействие, — продолжил Турчак. — Он придает этому формату большое значение».

По словам Турчака, участники делегации уезжают «с домашним заданием». «Каждый член делегации будет прорабатывать все, что мы обсуждали, по своим направлениям», — сказал он.

По словам Турчака, он сказал Асаду, что нанесенные в ночь с 13 на 14 апреля ракетные удары по Сирии «были лишены смысла и показывают, что американцы не заинтересованы в установлении истины (о якобы имевшей место химическом атаке в городе Дума в Восточной Гуте — прим. ТАСС)». Турчак отметил, что удары были нанесены, когда уже встали «вопросы экономического развития и восстановления исторических памятников в Сирии». Глава делегации РФ подчеркнул, что ее визит — «свидетельство неизменной поддержки» сирийского народа со стороны России.