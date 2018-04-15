Ещё
Турчак: Асад на встрече с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчак: Асад на встрече с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола 

ТАСС 45 минут назад
ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с делегацией РФ улыбался, шутил и был рад общаться без протокола. Об этом сказал российским журналистам вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак после беседы с сирийским лидером.
В воскресенье Асад принял делегацию «Единой России» во главе с Турчаком, в которую также входил координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, депутат Госдумы от Севастополя, член этой группы Дмитрий Белик, а также губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. До этого представители России посетили сирийские Хомс и Пальмиру, провели ряд встреч в Дамаске.
"Встреча была очень теплой, президент улыбался, шутил, несколько раз говорил, что рад общаться с нами без протокола. Он очень ценит, что мы находились с ним в эти дни (после того, как был нанесен ракетный удар по Сирии — прим. ТАСС)", — поделился парламентарий впечатлениями после общения с Асадом. «Он считает важным политическое межпартийное взаимодействие, — продолжил Турчак. — Он придает этому формату большое значение».
По словам Турчака, участники делегации уезжают «с домашним заданием». «Каждый член делегации будет прорабатывать все, что мы обсуждали, по своим направлениям», — сказал он.
По словам Турчака, он сказал Асаду, что нанесенные в ночь с 13 на 14 апреля ракетные удары по Сирии «были лишены смысла и показывают, что американцы не заинтересованы в установлении истины (о якобы имевшей место химическом атаке в городе Дума в Восточной Гуте — прим. ТАСС)». Турчак отметил, что удары были нанесены, когда уже встали «вопросы экономического развития и восстановления исторических памятников в Сирии». Глава делегации РФ подчеркнул, что ее визит — «свидетельство неизменной поддержки» сирийского народа со стороны России.
"Очень важным является межрегиональное сотрудничество", — подчеркнул вице-спикер СФ в ходе беседы с президентом САР. Он обратил внимание, что в составе делегации находится «один из самых эффективных российских губернаторов — глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова». «Мы предлагаем двигаться дальше в экономическом сотрудничестве, российские компании готовы к этому», — заверил политик. Турчак также пообещал Асаду включить в качестве отдельного направления межпартийного сотрудничества «Единой России» и сирийской партии Баас развитие отношений между молодежью.
ТАСС: последние новости
Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" Китай считает односторонние военные акции противоречащими Уставу ООН Делегация Госдумы планирует наблюдать за работой экспертов ОЗХО в Восточной Гуте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии147
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой246
США накажут Россию за поддержку Асада824
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета92
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии564
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение