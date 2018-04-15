Политолог Филипп Миго: США пытаются помешать Асаду выиграть войну

Великобритания и Какова, на ваш взгляд, была цель тройственного ракетного удара по Сирии ? Официально США Франции пошли на эту акцию, чтобы наказать эту страну за недоказанное использование сирийской армией химических средств в городе Дума

Филипп Миго: Для меня абсолютно ясно, что Сирию подвергли бомбардировке не для того, чтобы ликвидировать некий гипотетический «потенциал» Дамаска по разработке химического оружия, а чтобы постараться хоть как-то помешать Башару Асаду довести до победного конца уже практически выигранную им войну. Или, по крайней мере, показать, что Запад противится такому развитию событий. Ведь после того, как год назад второй по значению сирийский город Алеппо перешел в руки правительственных сил, американцы уже наносили удар «Томагавками» под предлогом химической атаки, что так и не было подтверждено. И сейчас произошла аналогичная картина. Как только вопрос об освобождении Думы и других городов в провинции Восточная Гута был решен в пользу Дамаска, нанесли еще один удар.

Замечу, с военной точки зрения совершенно бесполезный. Ибо, к примеру, разрушенный в окрестностях Дамаска научно-исследовательский комплекс был пуст. Там не было ни одного человека. Примерно такая же картина и в других местах. По моему мнению, субботняя силовая акция не имела никакого военно-оперативного значения. Это был демарш политического свойства, исполненный на языке крылатых ракет.

Вице-президент США Пенс заявил, что их запуск также «послание России Ирану »…

Филипп Миго: …При этом было сделано все для того, чтобы ни один волосок не упал с голов российских военных, находящихся на территории Сирии. Напомню, что французы предупредили заранее Москву о готовящемся ударе, о чем заявила министр обороны Флоранс Парли . У меня складывается впечатление: несмотря на серьезность происшедшего, в действиях трех союзников по НАТО можно увидеть их определенное стремление, как говорится, «спасти лицо» перед явным провалом их планов в отношении Сирии.

Не считаете ли вы, что это было одновременно попыткой надавить на Россию и, запугав игрой мускулов третьи страны, вести дело к снижению ее роли в ближневосточном регионе, а, может быть, к изоляции в международном сообществе?

Филипп Миго: Если такие планы и были, то им не суждено сбыться, и здесь не должно ни у кого быть иллюзий. У России достаточно сильные позиции как в Сирии, так и в сопредельных странах. Что касается ее международного престижа, то он вырос за последние годы и вполне реален.

Что вы думаете об участии Франции в налете на Сирию?

Филипп Миго: Могут только об этом сожалеть. Мне представляется, что мы утрачиваем позиции на Ближнем востоке в целом. Это уже не говоря о том, что Сирия для нас теперь окончательно потеряна. Внешняя политика Франции, которая при генерале де Голле, Миттеране была традиционно независимой, стала меняться, начиная со времен Николя Саркози , когда он внедрил в минобороны , иностранных дел, в ряд прочих государственных и полугосударственных структур людей с проатлантическими взглядами. Они и сейчас на своих местах, определяют международный курс страны, а также вопросы военного строительства. Франсуа Олланд , сменивший Саркози, не стал их менять, аналогично поступил и нынешний президент.

Как вам видится развитие ситуации вокруг Сирии? Возможно ли в перспективе некое сотрудничество между странами, поддерживающими Дамаск, и его противниками?

Филипп Миго: Сомнительно. Дело в том, что западные страны вооружают те оппозиционные формирования, которые борются с законным правительством Сирии. На сегодняшний день противоречия слишком велики. Удастся ли их преодолеть, покажет время. Помимо всего прочего не будем забывать, что на востоке страны имеются стратегически важные нефтяные месторождения. Они находятся в руках курдских формирований, которых поддерживают американцы. И все это происходит незаконно без согласия Дамаска и мандата Совета безопасности ООН . Так просто нефть не отдадут.

Возможно ли ракетные удары по Сирии в будущем?

Филипп Миго: Увы, думаю, что да. К примеру, когда правительственные войска приступят к ликвидации оппозиционных группировок в Идлибе на северо-западе страны. Не исключаю, что будет сфабрикована еще одна фальшивая «химическая атака», с тем чтобы по отработанной схеме ударить по Сирии.