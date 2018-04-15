Мэй и Макрон стремительно теряют поддержку соотечественников

Указ об участии в обстреле Сирии стал по сути первым столь серьёзным решением французского лидера с момента вступления в должность. Мало того что это шаг не поддержали многие политические деятели страны, рейтинг популярности Эммануэля Макрона и без того продолжает падать: если в июле его работой были недовольны 21% граждан, то сейчас таковых 44%, то есть почти половина населения. Не лучше дела обстоят и у главы британского правительства.

«В реальности в сражении за сердца и умы британцев, она ( Тереза Мэй — ред.) на данный момент на шаг от поражения. Это было вызвано тем, что страна, на данный момент истощённая режимом экономии, помнящая о губительном наследии Ирака и напуганная перспективой прямого столкновения сверхдержав, не разделяет её мнение», — говорится в статье издания Daily Mail.

Социологическое исследование компании Survation показало, что лишь 28% респондентов поддерживают решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй участвовать в военной операции в Сирии, 36% высказались против, остальные не определились с ответом. 45% опрошенных считают, что Лондону не стоит ввязываться в эту кампанию в будущем, а противоположного мнения придерживаются 30%.

«Однако она пренебрегла контактом с самым важным своим партнёром — британским народом. В итоге, в то время как британские военнослужащие готовились подняться в небо над Средиземноморьем, их правительство собралось в самоволку», — заявил автор статьи Дэн Ходжес.