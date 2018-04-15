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Мэй и Макрон стремительно теряют поддержку соотечественников
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Мэй и Макрон стремительно теряют поддержку соотечественников 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Указ об участии в обстреле Сирии стал по сути первым столь серьёзным решением французского лидера с момента вступления в должность. Мало того что это шаг не поддержали многие политические деятели страны, рейтинг популярности Эммануэля Макрона и без того продолжает падать: если в июле его работой были недовольны 21% граждан, то сейчас таковых 44%, то есть почти половина населения. Не лучше дела обстоят и у главы британского правительства.
«В реальности в сражении за сердца и умы британцев, она (Тереза Мэй — ред.) на данный момент на шаг от поражения. Это было вызвано тем, что страна, на данный момент истощённая режимом экономии, помнящая о губительном наследии Ирака и напуганная перспективой прямого столкновения сверхдержав, не разделяет её мнение», — говорится в статье издания Daily Mail.
Социологическое исследование компании Survation показало, что лишь 28% респондентов поддерживают решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй участвовать в военной операции в Сирии, 36% высказались против, остальные не определились с ответом. 45% опрошенных считают, что Лондону не стоит ввязываться в эту кампанию в будущем, а противоположного мнения придерживаются 30%.
«Однако она пренебрегла контактом с самым важным своим партнёром — британским народом. В итоге, в то время как британские военнослужащие готовились подняться в небо над Средиземноморьем, их правительство собралось в самоволку», — заявил автор статьи Дэн Ходжес.
Не меньше критики звучит и в адрес президента США Дональда Трампа. Руководители американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и Том Кантримэн отметили, что хозяин Белого дома нарушил Конституцию страны, распорядившись атаковать Сирию без одобрения Конгресса. Кроме того, у него не было основания вмешательство в ситуацию и с точки зрения международного права: Сирия не давала согласия на эти удары, Совет Безопасности ООН не принимал соответствующую резолюцию и США не действовали в целях самообороны.
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