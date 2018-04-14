Трамп назвал атаку на Сирию идеальной 

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!»— заявил Трамп.
A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.
Он дал высокую оценку действиям ВС США.
«Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!» — заявил американский президент.
В то же время, ряд конгрессменов и сенаторов осудили действия американского президента, заявив, что он не имел права самовольно принимать решение об атаке Сирии.