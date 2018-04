Трамп назвал атаку на Сирию идеальной

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!»— заявил Трамп.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

Он дал высокую оценку действиям ВС США

«Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!» — заявил американский президент.