Аббас призвал ЛАГ блокировать попытки Израиля войти в состав Совбеза ООН

"Израиль хочет стать [непостоянным] членом СБ ООН, но при этом не уважает принципы международного права, — заявил Аббас. — Мы не должны позволить ему войти в Совбез".

Выступая на саммите Лиги в Дахране, Аббас вновь подтвердил потерю доверия к США как посреднику в урегулировании палестино-израильского конфликта. Он также заявил, что Восточный Иерусалим, вопреки решению президента США Дональда Трампа о признании города трех религий столицей еврейского государства, «навсегда останется столицей Государства Палестина». Палестинский лидер также заявил о планах провести международную конференцию в арабской стране, пригласил лидеров ЛАГ посетить Иерусалим и провести там следующий саммит организации.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перед выступлением Аббаса подчеркнул поддержку позиции Палестины и заявил, что королевство выделит $150 млн в помощь Восточному Иерусалиму.

6 декабря 2017 года Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать его восточную часть столицей своего государства.