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Чтобы решить палестинскую проблему, ЕС хочет создать два государства
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Чтобы решить палестинскую проблему, ЕС хочет создать два государства 

Вести.Ru 27 минут назад
Европейский союз видит выход из палестинской проблемы в создании двух государств, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на саммите Лиги арабских государств.
Могерини также заметила, обсуждая ситуацию в Сирии, что применение химического оружия неприемлемо, виновных в этом нужно судить. Единственный вариант решения этого конфликта — политический процесс в ООН, в связи с чем Могерини выступила за возобновление межсирийских переговоров в Женеве.
Глава европейской дипломатии подчеркнула необходимость «координации между Европой и арабскими странами для установления мира на Ближнем Востоке», передает ТАСС.
29-й саммит Лиги арабских государств открылся 15 апреля в саудовском городе Дахран. Темы встречи — Сирия, палестинский вопрос, ситуация в Йемене, вмешательство Ирана в дела арабских государств.
Арабские лидеры обсудят восстановление освобожденного от игиловцев (ИГИЛ, запрещено в РФ) Ирака и совместную борьбу против терроризма.
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