Пентагон опубликовал видео пуска «Томагавка» по Сирии с подлодки

24-секундный ролик был размещен в официальном Twitter Министерства обороны США . В пояснении к видео пользователям предлагается посмотреть, как с субмарины John Warner (SSN 765) запускается ракета «Томагавк». На видео показано, как она взлетает из-под воды, поднимая водяной столб, а затем демонстрируется полет ракеты в небе.

Примерно в то же время на YouTube появился еще более короткий ролик девятисекундный ролик запуска «Томагавка» с ракетного крейсера USS Monterey (CG 61). Причем в небе остались дымные следы от других ракет. Старты «Томогавков» выглядят довольно эффектно, но результативность их применения оказалась сомнительной.

Напомним, как сообщили в российском Генштабе, всего по Сирии было выпушено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. Самолеты F-15 и F-16 применили ракеты «воздух — земля», а самолеты «Торнадо» британских ВВС выпустили восемь ракет «Scalp EG». При этом была перехвачена примерно треть ракет, а если быть точнее — нейтрализовать в воздухе удалось 71 ракету.

В отражении ракетного удара были задействованы лишь сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» советского производства. Ни одна выпущенная по Сирии ракета не входила в зону ответственности российских сил ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, и они для отражения атаки не использовались.