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Пентагон опубликовал видео пуска «Томагавка» по Сирии с подлодки
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Пентагон опубликовал видео пуска «Томагавка» по Сирии с подлодки 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
24-секундный ролик был размещен в официальном Twitter Министерства обороны США. В пояснении к видео пользователям предлагается посмотреть, как с субмарины John Warner (SSN 765) запускается ракета «Томагавк». На видео показано, как она взлетает из-под воды, поднимая водяной столб, а затем демонстрируется полет ракеты в небе.
Примерно в то же время на YouTube появился еще более короткий ролик девятисекундный ролик запуска «Томагавка» с ракетного крейсера USS Monterey (CG 61). Причем в небе остались дымные следы от других ракет. Старты «Томогавков» выглядят довольно эффектно, но результативность их применения оказалась сомнительной.
Напомним, как сообщили в российском Генштабе, всего по Сирии было выпушено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. Самолеты F-15 и F-16 применили ракеты «воздух — земля», а самолеты «Торнадо» британских ВВС выпустили восемь ракет «Scalp EG». При этом была перехвачена примерно треть ракет, а если быть точнее — нейтрализовать в воздухе удалось 71 ракету.
В отражении ракетного удара были задействованы лишь сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» советского производства. Ни одна выпущенная по Сирии ракета не входила в зону ответственности российских сил ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, и они для отражения атаки не использовались.
Между тем президент Сирии Башар Асад высоко оценил российское оружие.
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