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Германия и Франция выступили за новый формат переговоров по Сирии
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Германия и Франция выступили за новый формат переговоров по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Германия вместе с Францией выступает за новый формат переговоров по Сирии, способный обеспечить политическое решение конфликта, в нем смогут принять участие влиятельные государства, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Совместно с Францией мы займемся созданием международного формата (переговоров) влиятельных государств, который наполнил бы новой силой политический процесс», — передает РИА «Новости» слова Мааса.
«Переговоры в Женеве, Астане и Сочи не приблизили политическое решение конфликта», — добавил он.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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