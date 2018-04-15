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Король Саудовской Аравии возложил вину за обстрелы на Иран
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Король Саудовской Аравии возложил вину за обстрелы на Иран 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВОЗЛОЖИЛ НА ИРАН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБСТРЕЛЫ КОРОЛЕВСТВА БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ С ТЕРРИТОРИИ ЙЕМЕНА
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