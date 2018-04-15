Трусы и непрофессионалы — эксперт прокомментировал атаку США на Сирию

По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, после нападения на САР Европа оказалась перед угрозой террористических актов.

Великобритании и Запад в лице Франции США продемонстрировал свою трусливую позицию, совершив атаку на Сирию . Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мы сейчас видим абсолютно трусливую позицию, которую демонстрирует объединенный Запад в лице Франции, Англии и Америки», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что руководство этих стран несостоятельно в качестве внутриполитических деятелей, и, по мнению специалиста, таким образом оно пытается это компенсировать.

«Очень жалко, что Франция присоединилась к этому спектаклю», — отметил Рафаэль Ордуханян.

По мнению эксперта, после атаки на Сирию западная Европа оказалась на пороге совершения новых терактов, поскольку мусульманский мир обязательно ответит на агрессию.

«Мы стоим в преддверии новых террористических актов в западной Европе и не анализировать и не знать это — это просто преступно», — заявил специалист.

При этом Ордуханян подчеркнул, что «нанесение ударов по Сирии — это не только непрофессионализм и некомпетентность, но еще и элементарная трусость и недальновидность».

«Мы имеем дело с непрофессионалами, мы имеем дело с трусами», — резюмировал политолог-американист.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.

Ранее Запад обвинил сирийское руководство в химической атаке, которая якобы была совершена в городе Дума . В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.