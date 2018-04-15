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Срочно: Израиль разрушил туннель ХАМАС, связывающий Газу и Израиль
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Срочно: Израиль разрушил туннель ХАМАС, связывающий Газу и Израиль 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Иерусалим, 15 апреля /Синьхуа/ — Армия Израиля в воскресенье
заявила, что за выходные разрушила «наступательный туннель
террора», который был прорыт ХАМАС на территорию Израиля, отметив,
что туннель подвергал риску поселения у разделительного барьера.
—0—
ИА Синьхуа: последние новости
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