Богданов и Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование

"В ходе доверительной беседы основное внимание было уделено перспективам продвижения палестино-израильского урегулирования. С учетом опасного обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа, а также на фоне односторонних шагов США по Иерусалиму и продолжения израильского поселенчества выражена солидарная позиция в пользу скорейшего налаживания устойчивого переговорного политического процесса на известной международно-правовой основе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в российском дипведомстве сообщили, что в ходе встречи подробно обсуждалась задача восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое жило бы в мире и безопасности со своими соседями, включая Израиль

"Были также затронуты некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая поддержание активного политического диалога и укрепление экономических и гуманитарных связей", — говорится в сообщении.