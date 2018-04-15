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Богданов и Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование
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Богданов и Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом перспективы продвижения палестино-израильского урегулирования, в том числе обострение ситуации в секторе Газа. Об этом в воскресенье сообщил МИД РФ.
"В ходе доверительной беседы основное внимание было уделено перспективам продвижения палестино-израильского урегулирования. С учетом опасного обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа, а также на фоне односторонних шагов США по Иерусалиму и продолжения израильского поселенчества выражена солидарная позиция в пользу скорейшего налаживания устойчивого переговорного политического процесса на известной международно-правовой основе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в российском дипведомстве сообщили, что в ходе встречи подробно обсуждалась задача восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое жило бы в мире и безопасности со своими соседями, включая Израиль.
"Были также затронуты некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая поддержание активного политического диалога и укрепление экономических и гуманитарных связей", — говорится в сообщении.
Встреча состоялась 14 апреля в саудовском городе Дахран накануне открытия 29-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
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