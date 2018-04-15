Швейцария напомнила об Ираке и раскритиковала удар по Сирии

Соединенным Штатам , Британии и Франции следовало дождаться результатов проверки ОЗХО , а не торопиться с ударами по сирийскому государству, заявил глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен.

ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия», — передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blick.

Пармелен заявил, что швейцарские власти призывают все стороны ближневосточного урегулирования вернуться за стол переговоров. Он отметил, что женевский процесс должен возобновиться, причем как можно быстрее.

«Гражданское население страдает. Это неприемлемо», — отметил Пармелен.

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в интервью Nure Zurcher Zeitung am Sonntag также заявил, что нет доказательств применения сирийскими властями химического оружия.

В связи с этим Кассис напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке . «Я не приветствую никакую военную эскалацию», — подчеркнул он.

Напомним, вторжение США в Ирак началось после того, как в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании ООН продемонстрировал «пробирку с биологическим оружием» в подкрепление своих слов об оружии массового поражения на территории этой страны. Впоследствии никакое «биологическое оружие» в Ираке так не было найдено.