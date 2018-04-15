Асад похвалил российское оружие на встрече с депутатами Госдумы 

«Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — передал замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк после встречи в Дамаске.
Американскую агрессию «смогли отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов», — добавил еще один член делегации Дмитрий Саблин.
— С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое. А сегодня мы видим, кто действительно отстает, — процитировал депутат слова Асада.
Напомним, что, по данным Минобороны РФ, из 103 выпущенных крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.
Собеседник депутатов, среди прочего, заявил, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада. Но это дорогой процесс: восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше чем 400 млрд долларов, на это понадобится 10-15 лет, привел Саблин слова Асада.
Поговорили и на другие темы, касающиеся сотрудничества в разных сферах. Президент Сирии заявил, что был бы рад использовать российский опыт в организации многопартийных выборов в своей стране, сообщил Железняк.
А еще сирийский лидер заявил, что не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, а хочет, чтобы в Сирии работали именно российские компании.
В делегации были как парламентарии, так и представители региональных властей. Говорили о возможности наладить взаимодействие между разными регионами РФ и Сирии. В частности, президент республики принял приглашение посетить Ханты-Мансийский автономный округ. А также поддержал заключение договоров о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Дамаск, а также между Тартусом и Севастополем.