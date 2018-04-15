Асад похвалил российское оружие на встрече с депутатами Госдумы

Американскую агрессию «смогли отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов», — добавил еще один член делегации Дмитрий Саблин

— С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое. А сегодня мы видим, кто действительно отстает, — процитировал депутат слова Асада.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ , из 103 выпущенных крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведенные в советское время.

Собеседник депутатов, среди прочего, заявил, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада. Но это дорогой процесс: восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше чем 400 млрд долларов, на это понадобится 10-15 лет, привел Саблин слова Асада.

Поговорили и на другие темы, касающиеся сотрудничества в разных сферах. Президент Сирии заявил, что был бы рад использовать российский опыт в организации многопартийных выборов в своей стране, сообщил Железняк.

А еще сирийский лидер заявил, что не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, а хочет, чтобы в Сирии работали именно российские компании.