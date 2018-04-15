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РФ готова взаимодействовать с Лигой арабских государств в вопросах безопасности
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РФ готова взаимодействовать с Лигой арабских государств в вопросах безопасности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) для обеспечения региональной безопасности, сообщает Газета.ru.
Президент отметил, что саммит ЛАГ проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
«Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств. Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин рассчитывает, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГ в Сирии и Ираке, РФ И ЛАГ вместе смогут способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач.
Президент добавил, что все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе.
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