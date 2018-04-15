Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Джихада»: видео

В день, когда США вместе с союзниками из Великобритании Франции нанесли ракетный удар по Сирии , болельщики местного клуба «Тишрин» передали привет американскому президенту, который на протяжении нескольких дней угрожал военным вторжением стране. Произошло это на матче чемпионата Сирии против команды с названием «Джихад». Болельщики вывесили два баннера — на английском, где недвусмысленно послали Трампа на три буквы, и на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».

Да-да, удивительно, но факт: несмотря на гражданскую войну, террористическую угрозу и все обстоятельства, делающие мирную жизнь невозможной, в Сирии проходит футбольный чемпионат. И на стадионах даже собирается достаточно много зрителей. Выбор развлечений у них в принципе невелик, а футбол все-таки как праздник. Фанатеют в Сирии почти как в Европе — с песнями, баннерами и даже файерами.

Клуб «Тишрин» представляет один из крупнейших городов Сирии и главный порт страны, Латакию. Здесь проживает наибольшее количество алавитов — сторонников режима Башара Асада . И сам президент Сирии родом именно отсюда. А еще рядом располагается база ВВС России

«Тишрин» занимает четвертое место в чемпионате Сирии, а их соперник, «Джихад», идет последним. В этом матче команда из Латакии предсказуемо победила 5:1. А уже через несколько часов случился ракетный удар США и союзников по объектам в Сирии. К счастью, погибших среди гражданского населения нет.