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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Джихада»: видео
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Сирийские фанаты оскорбляли Трампа во время матча «Джихада»: видео 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
В день, когда США вместе с союзниками из Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии, болельщики местного клуба «Тишрин» передали привет американскому президенту, который на протяжении нескольких дней угрожал военным вторжением стране. Произошло это на матче чемпионата Сирии против команды с названием «Джихад». Болельщики вывесили два баннера — на английском, где недвусмысленно послали Трампа на три буквы, и на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».
Да-да, удивительно, но факт: несмотря на гражданскую войну, террористическую угрозу и все обстоятельства, делающие мирную жизнь невозможной, в Сирии проходит футбольный чемпионат. И на стадионах даже собирается достаточно много зрителей. Выбор развлечений у них в принципе невелик, а футбол все-таки как праздник. Фанатеют в Сирии почти как в Европе — с песнями, баннерами и даже файерами.
Клуб «Тишрин» представляет один из крупнейших городов Сирии и главный порт страны, Латакию. Здесь проживает наибольшее количество алавитов — сторонников режима Башара Асада. И сам президент Сирии родом именно отсюда. А еще рядом располагается база ВВС России.
«Тишрин» занимает четвертое место в чемпионате Сирии, а их соперник, «Джихад», идет последним. В этом матче команда из Латакии предсказуемо победила 5:1. А уже через несколько часов случился ракетный удар США и союзников по объектам в Сирии. К счастью, погибших среди гражданского населения нет.
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