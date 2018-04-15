По всему миру прошли митинги в защиту Сирии 

По всему миру прошли многотысячные акции протеста в защиту Сирии, передает "ТВ Центр". Под девизом «Руки прочь от Арабской республики!» в Афинах сожгли американский флаг. Полиция решила не вмешиваться в ситуацию.
Против агрессии Запада выступили и граждане стран, которые осуществили атаку. Ракетный удар осудили жители Вашингтона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Лондоне демонстранты окружили резиденцию премьер-министра Терезы Мэй. В Париже акция «Остановите Макрона» собрала почти 60 тысяч человек. Также митинги прошли в Турции, Италии, и в странах Латинской Америки.