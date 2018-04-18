Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Проект назывался «Бескровный прорыв: Новая стратегия безопасности Святой Земли». Согласно ему именно Сирия признавалась главным врагом Израиля наряду с Ираном и шиитской Хезболлой.

В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев и их союзников.

Запад (точнее, — главные инициаторы войны в Сирии и на Ближнем Востоке — неоконы) объявляет этим (и последующими, как они предупреждают) ударами о своем намерении выдавить, так или иначе, Россию из Сирии. На это работало и его пропагандистское обеспечение: и откровенно состряпанное «дело Скрипалей», и бесследная «химическая атака в Думе ».

Всем этим неоконы как бы говорят нам: вот насколько мы сильны; мы можем нести заведомую ахинею, даже не утруждая себя правдоподобностью, и все равно и СМИ и правительства наших сателлитов будут лишь радостно кивать и становиться по стойке смирно.

И это тоже своего рода ультиматум, говорящий нам: мы готовы на любые провокации, нам плевать на «международное право», и все, на что вы, русские, так любите напирать.

Понятно, однако, и то, что для России такая постановка вопроса и такие ультиматумы неприемлемы. Следовательно, несмотря на виртуозно щадящее исполнение удара «умными» и даже «вежливыми» ракетами, ответ обязательно должен последовать.

Мы единственные акторы и игроки на Ближнем Востоке, — говорят нам неоконы, — и мы не позволим никому более здесь распоряжаться.

Но ведь и мы, русские, прекрасно видим, какую судьбу ждет Ближний Восток, при наличии здесь этого единственного актора-игрока. Это можно видеть по судьбе палестинцев Газы, уже третью неделю расстреливаемых израильскими снайперами при почти полном молчании и попустительстве международной общественности.

Сегодня Нетаньяху ведет себя крайне осторожно и даже запретил, как утверждают, своим министрам комментировать события в Сирии. (Тем не менее министр строительства, бывший Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля Йоав Галант не удержался назвать американскую атаку «важным предупреждением оси дьявола — Ирану, Сирии и Хезболле »).

Да, можно понять Израиль, которому Хезболла доставляет массу неприятностей. Но хорошо понятно и то, что зачисткой Сирии, в случае нашего ухода с Ближнего Востока, дело не ограничится. Следующей целью станет Иран. А затем территория «творческого хаоса» распространится неизбежно на всю Среднюю Азию.

Итак, само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа.

Разумеется, не ответной бомбежки американских авианосцев. Но ответа достаточно внушительного, адекватного происходящему. И кажется (во всяком случае, по первой нашей реакции), к такому ответу мы уже готовы.

Президент Путин прямо назвал удар коалиции по Сирии актом агрессии против независимой страны. А в Коммюнике нашего Минобороны было, между прочим, заявлено:

«с учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению … вопроса» о поставок в Сирию ЗРК С–300. Причем, «не только в отношении Сирии, но и других государств».

В то время, когда правовые каналы, вроде Совбеза ООН , теряют последние остатки адекватности, а американские представители недвусмысленно заявляют о готовности в будущем «повторить атаку», Россия достаточно прозрачно намекает на готовность наращивать своё присутствие на Ближнем Востоке.

Именно такие действия способны стать «точкой сборки», с которой может начаться процесс постепенного восстановления порядка в регионе.

Как убеждает история, такой порядок возможен лишь, когда во главе исламских стран стоят сильные авторитарные лидеры, связанные общей светской идеологией.

Такую идеологию представляла в свое время пан-арабская партия БААС , желавшая объединить арабский мир на идеях социализма и национального единства. Светский характер бааситских режимов (признающих религию важнейшим, но все же отдельным от политики фактором) позволял усмирить религиозные распри суннитов и шиитов, и тем самым принести мир в регионе.

Альтернативой этой объединяющей идее стал исламский халифат, и не трудно догадаться, кому такая альтернатива была выгодна. Социалистическая идеология БААС была направлена прежде всего против власти международной финансовой олигархии, чьей главной действующей рукой в американской политике и являются неоконы.

Агрессия неоконов началась со сноса бааситских правительств. Первой жертвой стал Ирак и его лидер Саддам Хуссейн . Затем последовали взрывы «арабской весны», сносящие режимы Египта, Йемена и Туниса (также «зараженные» бааситскими идеями), и открывающие ворота хаосу в Сирии… Уничтожение североафриканского лидера Каддафи (также крайне опасного международной олигархии своим проектом «золотого динара»)…

И, наконец, из ирако-сирийского хаоса вышел ИГИЛ — идеальный инструмент не только для борьбы с пан-арабским социализмом, но и для доведения проекта «творческого хаоса» неоконов до мирового масштаба (в том числе и с помощью беженцев под эгидой «ИГИЛ в каждый европейский дом»).

Понятно, почему двухлетнее присутствие России в Сирии, в результате которого любимое детище «исламского халифата» было почти полностью уничтожено, вызвало такую истерику со стороны неоконов.

А из этого понимания, в свою очередь, со всей очевидностью вытекают необходимые шаги по восстановлению порядка на Ближнем Востоке.

Эти шаги представляются нам в такой последовательности:

Прежде всего, заявление твердой позиции России по Сирии. Признав факт международной агрессии, Россия последовательно должна Сирию защитить.

Далее, развертывание полноценной российской военной группировки в Сирии естественно должно вести к созданию военной оси с Ираном со всеми союзническими гарантиями и обязательствами.

После чего необходимо приложить все усилия, чтобы привлечь в эту имперскую ось и Турцию

Последнее, конечно, будет не так просто. Едва ли Турции, являющейся членом НАТО и фактически союзником США , будет легко осознать, что ее настоящие интересы связаны скорее с союзом с Россией и Ираном, нежели со странами «коалиции».

Но двигаться в этом направлении обязательно надо. Ведь союз сильных имперских держав с последовательным вытеснением англо-саксонского доминирования — единственная гарантия мира на земле Евразии.

Одновременно, зоной наших интересов должны стать Ливан , Ливия и другие станы Арабского мира и Северной Африки…

И здесь, конечно, остро встает вопрос идеологии. На каких же идеях можно объединить сегодня столь разные страны, цивилизации, регионы?

Представляется, что как раз здесь нет смысла много мудрить и выдумывать. Очевидно, что главным врагом всех традиционных цивилизаций является сегодня антинациональный глобализм, отвергающий культуру, религию, национальную идентичность и признающий единственной общечеловеческой ценностью власть денег.

Против этого зла и должна быть направлена объединяющая идеология.

На наш взгляд, это может быть только идеология на консервативных и социалистических основаниях: отвергающая власть международной олигархии, и признающая право всех народов на самосохранение и сохранение своих культур и традиций.

Япония, Гарантами этого нового многополярного мира должны стать нации с историческими имперскими традициями. Такие как Россия, Германия Италия в Европе; Иран и Турция на Ближнем Востоке; Египет и Ливия на Севере Африки; Китай Индия в Индокитае.

Объединить же все эти столь разные миры и цивилизации может, на наш взгляд, только Россия.

Собственно, только Россия сегодня способна стать силой, способной противостать глобализму. Стать лидером мирового сопротивления. Да, по всей видимости, ничего иного нам уже и не остаётся.

Последнее, конечно, потребует духовной мобилизации внутри страны. Но народ наш, кажется, к такой мобилизации вполне уже готов. Дело — за нашей элитой.