Берлускони: Россия должна рассматриваться как партнер Запада, а не противник

"Продолжаю думать как западник, который любит Америку и Европу, что Россию Путина нужно рассматривать как партнера, а не противника", — пишет политик. Он напомнил, что в 2002 году в Пратика-ди-Маре под Римом «нам удалось усадить за один стол переговоров США , Россию и Европу» (в 2002 году там было подписано соглашение о создании Совета Россия — НАТО — прим. ТАСС).

Он полагает, что Италии необходимо авторитетное правительство, которое бы было способно, обладая достаточным весом на международной арене, снова стать посредником между сторонами. «Ввиду сложности и драматичности ситуации, сложившейся в Сирии , не время принимать ту или иную сторону, но действовать так, чтобы избежать ее ухудшения. Поэтому Италии нужно сильное и авторитетное правительство», — продолжил Берлускони.

При этом он назвал США «традиционно главным союзником» и осудил «жестокий и диктаторский» режим [Башара] Асада. Берлускони указал на недопустимость использования химического оружия и необходимость останавливать такие действия, однако признал, что нет «неопровержимых доказательств» того, что сирийские власти прибегают к использованию химических веществ.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

Положение Берлускони

Сам 81-летний Берлускони из-за приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset не имеет права участвовать в госуправлении. Однако его партия претендует на то, чтобы быть представленной в будущем правительстве как член победившей правоцентристской коалиции. Этому блоку не хватает мест в парламенте для поддержки большинства.

В ходе политических консультаций идут переговоры о возможном союзе с «Движением „5 звезд“, также считающимся победителем на выборах. „Пятизвездные“, однако, приглашают к сотрудничеству только одну партию коалиции — „Лигу“ — и категорически возражают против любого сотрудничества с Берлускони. Экс-премьер в свою очередь выступает категорически против „Движения“, называя эту партию „опасной для страны“.