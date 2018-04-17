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Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии
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Санкции США: Россию погружают в рецессию

Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Британская подлодка не смогла обстрелять Сирию из-за российских «черных дыр». Газета Times узнала, что субмарина класса Astute королевских ВМС должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря. Но за ней выдвинулись две субмарины проектов «Палтус» и «Варшавянка».
Западные эксперты из-за тихого хода прозвали российские подлодки «черными дырами». Российские моряки вынудили британцев маневрировать. Times пишет: в результате игры в кошки-мышки британская субмарина не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы, сообщает телеканал «Россия 24».
В субботу, 14 апреля, с 03:42 до 05:10 (по московскому времени) самолеты и корабли США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Свои действия Вашингтон, Лондон и Париж обосновывают тем, что 7 апреля в городе Дума сирийские правительственные силы якобы совершили химическую атаку. Все это утверждается без каких-либо заслуживающих доверия доказательств.
Между тем в Сирию для расследования прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Место предполагаемой химатаки они планируют посетить в среду, 18 апреля.
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