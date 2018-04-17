Российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию 

По данным издания, незадолго до «часа икс» две подлодки РФ и два фрегата вынудили британцев маневрировать, в итоге они не смогли вовремя выйти в заданный для стрельбы квадрат, несмотря на то, что несколько дней всячески пытались избежать обнаружения.
Находящиеся в Средиземном море российские субмарины имеют по два дизельных генератора и электропривод, благодаря чему могут передвигаться с большой скоростью. А за тишину хода западные эксперты называют их «черными дырами».
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Большая часть их них была сбита сирийскими ПВО.
Как проинформировал представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков, воздушную атаку Соединенные Штаты и их союзники проводили с 3.42 до 5.10 по московскому времени. Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов Красного моря, Персидского залива, Средиземноморья и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф.
Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции все удары планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. Однако это вызывает сомнения, поскольку указанные цели не являются хорошо защищенными и по ним не нужно было выпускать столько ракет.
Настоящими целями удара США, Великобритании и Франции, по словам Конашенкова, были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы. В отражении этой атаки сирийская правительственная армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела» советской разработки и произведенные более 40 лет назад.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что атака США и их союзников на Сирию не останется без последствий. «В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям», — заявил министр.