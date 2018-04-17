Российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию

По данным издания, незадолго до «часа икс» две подлодки РФ и два фрегата вынудили британцев маневрировать, в итоге они не смогли вовремя выйти в заданный для стрельбы квадрат, несмотря на то, что несколько дней всячески пытались избежать обнаружения.

Находящиеся в Средиземном море российские субмарины имеют по два дизельных генератора и электропривод, благодаря чему могут передвигаться с большой скоростью. А за тишину хода западные эксперты называют их «черными дырами».

Великобритания и Напомним, в ночь на 14 апреля США Франция выпустили более 100 ракет по правительственным объектам Сирии , которые якобы используются для производства химического оружия. Большая часть их них была сбита сирийскими ПВО.

Как проинформировал представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков , воздушную атаку Соединенные Штаты и их союзники проводили с 3.42 до 5.10 по московскому времени. Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов Красного моря, Персидского залива, Средиземноморья и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф.

Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции все удары планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. Однако это вызывает сомнения, поскольку указанные цели не являются хорошо защищенными и по ним не нужно было выпускать столько ракет.

Настоящими целями удара США, Великобритании и Франции, по словам Конашенкова, были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы. В отражении этой атаки сирийская правительственная армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела» советской разработки и произведенные более 40 лет назад.