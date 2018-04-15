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Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск
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Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск, передаёт ФАН.
Из информационного бюллетеня Минобороны следует, что в населённый пункт Кисуа были доставлены и распределены продовольственные пакеты с мясными консервами, сахаром и рисом.
Общий вес составил около 1,9 т. Получателями помощи стали 445 человек.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что без улучшения отношений России и США шансы на урегулирование ситуации в Сирии равны нулю.
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