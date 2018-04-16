Более 1,2 тысяч человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 520 человек, в Восточную Гуту — 580 человек", — сказал он.

Евтушенко добавил, что приоритетными направлениями деятельности российского Центра являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Он также сообщил, что Центр провел благотворительную акция в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой населению была передана одежда. Жителям населенного пункта Сальхиях в этой же провинции доставлена питьевая вода.

Также, по словам Евтушенко, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 62 сирийцам, в том числе 20 детям.

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