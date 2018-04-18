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СМИ: Израиль предупреждал Вашингтон об атаке сирийской авиабазы Т-4
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СМИ: Израиль предупреждал Вашингтон об атаке сирийской авиабазы Т-4 

Российская Газета 3 часа назад
Израиль заранее предупредил США о намерении нанести авиаудар по аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Об этом 18 апреля сообщается на сайте американской газеты Wall Street Journal.
По сведениям издания, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал нанести удар по базе после того, как провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Целью удара, произведенного 9 апреля, стала иранская система ПВО новейшей разработки, недавно привезенная на базу. В результате система была уничтожена до того, как ее вывели на боевое дежурство.
Кроме того, в ходе израильского авиаудара был уничтожен ангар с иранскими беспилотниками.
По сведениям Минобороны РФ, удар был нанесен двумя самолетами F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Они выпустили восемь ракет, пять из них были перехвачены средствами ПВО Сирии.
При этом министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман ранее заявлял, что не знает, кто нанес удар.
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