СМИ: Израиль предупреждал Вашингтон об атаке сирийской авиабазы Т-4

Кроме того, в ходе израильского авиаудара был уничтожен ангар с иранскими беспилотниками.

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