Удар по Сирии: какими будут следующие шаги Трампа

Президента США волнуют разгорающиеся вокруг него скандалы, а не Ближний Восток

«Мои дорогие американцы, только что я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести точечные удары по объектам, имеющим отношение к химическому оружию сирийского диктатора Башара аль-Асада », — так президент США начал свое обращение к нации в связи с началом военной операции в Сирии . Но насколько в действительности главу Белого дома интересует сейчас происходящее в арабской стране? Не стоит ли за решение о воздушных ударах желание отвлечь общественное внимание от проблем, куда как более беспокоящих Трампа

Показательно, что еще недели две назад, выступая в Огайо, Дональд Трамп говорил о том, что американские военные в скором времени покинут Сирию. Прошло немного времени — и он отдает приказ о нанесении ударов по территории этой страны. Как минимум, это говорит об отсутствии у хозяина Белого дома четкой стратегии по Сирии.

«Даже при ликующем отклике Трампа на эти авиаудары, некоторые близкие к президенту советники говорят, что у них нет намека на существование долгосрочной стратегии для региона — и похоже, что Трамп находится в том же положении, в каком был во время прошлогодних ударов по Сирии, — пишет Chicago Tribune. — Ракетные обстрелы ночью с пятницы на субботу произведены в особенно болезненный момент. Главнокомандующий на прошлой неделе в то время, как юридический и личный кризисы сходились вокруг него, все больше и больше волновался, демонстрируя вспышки реального гнева, впуская пар в Твиттере и иногда выглядя отвлеченным от своих военных планов».

А вот что пишет, к примеру, в The Washington Post колумнист Макс Бут в статье под красноречивым заголовком «Трамп тонет в скандале. Он не может фокусироваться на Сирии»: «Пятница началась с того, что президент Трамп обозвал своего бывшего директора ФБР „лживым клубком слизи“. Он отвечал на новую книгу Джеймса Коми , назвавшего Трампа „неэтическим человеком“, „непривязанным к истине“. Такие оскорбления, исходящие от и против экс-директора ФБР, беспрецедентны. Также новым для бывшего главы ФБР стали его слова в опубликованном в пятницу интервью „Я честно никогда не думал, что эти слова покинут мои уста, но я не знаю, был ли нынешний президент Соединенных Штатов с проститутками, мочившимися друг на друга в Москве в 2013 году. Это возможно, но я не знаю“. (Напомним, что бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил , собиравший досье на Трампа, утверждал, что упомянутый выше эпизод имел место.)