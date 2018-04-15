Развалины в Дамаске после военного удара США, Великобритании и Франции 

Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)