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Развалины в Дамаске после военного удара США, Великобритании и Франции
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Развалины в Дамаске после военного удара США, Великобритании и Франции 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — развалины в Дамаске после серии нанесенных сегодня утром авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции. (Синьхуа/Монсеф Мемари)
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