«Хезболлах» опровергло взрыв в Алеппо

«Хезболлах» опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо

Сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ливанского движения "Хезболлах"

Ранее ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской "Хезболлах". По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.