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«Хезболлах» опровергло взрыв в Алеппо
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«Хезболлах» опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".
Ранее ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской "Хезболлах". По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.
"Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда", — говорится в заявлении.
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