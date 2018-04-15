Ударная волна

Защищая мирное население Сирии от «варвара Асада», «цивилизованные страны» западного мира нанесли ракетный удар по мирному населению Сирии.

Детали. Целый день мелкие подробности и мелкие комментарии. Сколько ракет полетело, сколько долетело. Какие носители — корабли и самолеты. Тактико-технические характеристики крылатых «Томагавков» даже домохозяйки теперь знают лучше, чем рецептуру приготовления салата оливье.

Слова. Трамп сказал… Макрон добавил… Мэй заламывала руки перед телекамерой с таким трагизмом, будто ей под юбку прыснули газом «Новичок»…

Чем больше избыточных подробностей, тем меньше за деревьями виден лес. Чем больше слов, тем меньше правды.

Еще пару лет назад в Сирии резали головы людям. Ставили их на колени в ряд, десятками и сотнями, и резали глотки. Террористы и их методы, конечно, вызывали законное негодование у благонравных граждан Старого и Нового света, но им объясняли, что враг у этих плохих парней еще больше плохой парень — Асад. Он — диктатор и его надо уничтожить. Набежавшие в Европу сотни тысяч сирийских беженцев (к ним припутались еще и миллионы африканцев) в показаниях путались. То ли от зверств Асада они сбежали, то ли не хотели, чтобы им резали глотки освободители от зверств Асада. А сам Асад не сдавался. Не убегал из страны, как президенты других стран, пораженных «арабской весной», и убить его, как убили Каддафи или Саддама Хусейна, быстро не получилось.

А потом пришли русские и без лишних слов дали дюлей террористам. Был ИГИЛ*, да быстро сплыл. Вдруг и поток беженцев почти иссяк, как-то сирийцам и дома стало житься — в освобожденных от «освободителей от Асада» районах…

Насчет химической «мыльной оперы» даже говорить не хочется. Нахимичено уже Западом столько — и с допингом российских спортсменов, и с предателем Скрипалем, и с Сирией — хоть бы пластинку сменили.

Великобритании и Решив «наказать» Асада, Трамп дал команду на ракетный удар. Американские и британские ракеты полетели на сирийский народ. Понятно, что удар большей частью был демонстрационным, показушным («кто в доме хозяин!»), но оружие — убивает. Хвала всевышнему, трупов нет. Но есть раненые. И это — мирные сирийские жители. Нет гарантий, что не будет еще ракетных ударов со стороны США Франции по Сирии, а если будут, то, вероятно, будут и жертвы.

Какая-то перевернутая логика: защищая мирное население Сирии от «варвара Асада», «цивилизованные страны» западного мира бьют по мирному населению Сирии.

Во всем, что сейчас происходит в Сирии, есть другая логика — логика прокси-войны. Прокси-война — это столкновения крупных геополитических игроков на территории другого государства, война чужими руками и жертвование чужими жизнями. Удар по Сирии — в какой-то мере косвенный удар по России . Но при этом мы сумели сохранить лицо. Американцы и их подшакальники всеми силами постарались не войти в военный клинч с нашей страной. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов пообещал им жесткую и жестокую «ответку», вот и пошли траектории «Томагавков», далеко обходя наши позиции в Сирии. Боятся они нас.

А сирийцев им не жалко. Да и нас, если проявим слабость, жалеть никто не будет.

Как ни жестоки были нравы при русском царе Иване Грозном , но дальше рубки рук, ног и голов фантазия у палачей не продвинулась. В эти же годы в Англии массово практиковалась казнь потрошением. Живых. Людей.

Поэтому хватит нам причитать, выбирая сегодня: «пушки или масло». Будут пушки — не останемся и без масла. А не будет пушек — выпотрошат.

Вот в этом и заключается «сухой осадок» всех деталей, подробностей и слов, которые мельтешили целый день после нанесения ракетного удара США и их сателлитов по несчастной Сирии.

Новая мифология

14 апреля Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии. Помимо самой России, документ поддержали Китай Боливия . Восемь стран-членов Совбеза высказались против резолюции, а еще четыре делегации от голосования воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция погружают мировую дипломатию и политику в атмосферу мифов.

«Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация», — цитируют слова Василия Небензи информагентства. — Такая дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий ведет к дипломатии абсурда».