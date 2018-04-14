Эксперт: Нынешняя выходка в Сирии продемонстрировала, что Запад не желает считаться ни с международным правом, ни с ООН

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественного совета Министерства РФ по делам Северного Кавказа, заместитель руководителя Международного Евразийского движения Валерий Коровин в интервью «ВМ» рассказал о том, что конфликт с Западом может быть исчерпан только тогда, когда будет построен реальный многополярный мир.

— Валерий Михайлович, будет ли какая-нибудь осуждающая резолюция Совбеза ООН по факту военного удара по Сирии ? — Наше обращение и выступление в Совбезе ООН — это скорее демонстрация морального облика России и нашей приверженности сохранения принципов международного права, которые давно попраны Западом. По сути нынешняя выходка в Сирии продемонстрировала, что Запад не желает считаться ни с международным правом, ни с ООН , как рудиментом постялтинского мира. Запад не является больше нашим союзником (а именно на этом основании создавалась ООН после Второй мировой войны), а является нашим главным противником. При этом называет Россию открыто своим врагом.

И это противостояние неснимаемо. Оно содержит в себе антологический характер. То есть, это бытийное противостояние, на котором основан ход истории последних тысячелетий. Россия, конечно, может взывать к здравому смыслу, логике, международному праву. Но это все нужно, в первую очередь, нам самим, чтобы окончательно, уже в который раз убедиться, что Запад нас не воспринимает ни как союзников, ни как партнеров, ни как сторону для переговоров. — В своей сегодняшней речи Дональд Трамп заявил, что он свое дело сделал, а теперь пусть Англия Франция наводят так называемый «порядок» в Сирии. Это как понимать? Зачем, в таком случае, все это нужно было затевать?

— Трамп — это белая вороная среди американских элит. Совершенно чужеродный для них элемент. Это эксцесс американской избирательной системы. Человек, который действительно являясь прагматиком в подлинном американском духе, выражает позицию американского большинства.

Но эта позиция совершенно не интересует американские либеральные элиты — сообщество во главе с Хиллари Клинтон Бараком Обамой и группой агрессивных людей. Среди них Трамп чужак, и он вынужден как-то лавировать, идти на уступки. Хотя бы для того, чтобы просто физически сохраниться. Поэтому он наносит удар ракетами по Сирии, из которых только 30 долетели до цели, и говорит при этом: «Прекрасная работа! Замечательный эффект! Вы молодцы, французы и британцы! А теперь оставьте меня в покое. Дайте мне нормально править в интересах американского большинства, а не в интересах кучки сумасшедших».

Поэтому здесь нужно Трампа отслаивать от либеральных американских элит, так же как надо отслаивать от них простых американцев, которые массово выходят сегодня по всей Америке и протестуют против этой безумной выходки.

— Как, на ваш взгляд, нужно в дальнейшем строить отношения с мировыми державами?

— Вся сирийская ситуация изначально направлена против России. Она преисполнена мещанством либеральных меньшинств, захвативших Америку и Британию. И нужно понять, что никто не собирается с нами считаться. Поэтому реальной перспективой для выхода из этого сложного положения является выстраивание геополитических осей с теми, кто выступает сегодня против американского волюнтаризма, грубого попрания международного права и глобальной безопасности. А это большинство человечества — Китай Индия , арабский мир. Поэтому рецепт такой: активная внешнеполитическая деятельность России, выстраивание отношений с противниками США и создание реальной конструкции многополярного мира.

ПО ТЕМЕ

Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию России по Сирии

Военный эксперт: Акция в Сирии носит показательный характер