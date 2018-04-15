Первая партия гуманитарной помощи из России прибыла в Сирию

Автомобильная колонна в сопровождении военной полиции доставила груз в САР.

Жители сирийского города Дума в Восточной Гуте получили первую партию гуманитарного груза, отправленного из России

Груз укрепили на специальных платформах в порту Тартус. После чего, российская военная полиция сопроводила автомобильную колонну с ним в населенный пункт Дума.

Гуманитарным грузом на этот раз оказалась специальная техника — бульдозер, экскаватор, автомобильный кран, грузовые машины «КамАЗ». Наряду с ними в Думу отправились несколько автомобилей со строительными материалами: стальными трубами, пиломатериалами, силовыми и другими кабелями. Техника и материальное имущество необычайно востребованы в тяжелых условиях Сирийской Арабской Республики

Техника и материалы будут использованы для восстановления дорог, социально значимых объектов и инфраструктуры, которые были варварски уничтожены боевиками и разрушены в ходе боевых действий.