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Первая партия гуманитарной помощи из России прибыла в Сирию
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Первая партия гуманитарной помощи из России прибыла в Сирию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомобильная колонна в сопровождении военной полиции доставила груз в САР.
Жители сирийского города Дума в Восточной Гуте получили первую партию гуманитарного груза, отправленного из России.
Груз укрепили на специальных платформах в порту Тартус. После чего, российская военная полиция сопроводила автомобильную колонну с ним в населенный пункт Дума.
Гуманитарным грузом на этот раз оказалась специальная техника — бульдозер, экскаватор, автомобильный кран, грузовые машины «КамАЗ». Наряду с ними в Думу отправились несколько автомобилей со строительными материалами: стальными трубами, пиломатериалами, силовыми и другими кабелями. Техника и материальное имущество необычайно востребованы в тяжелых условиях Сирийской Арабской Республики.
Техника и материалы будут использованы для восстановления дорог, социально значимых объектов и инфраструктуры, которые были варварски уничтожены боевиками и разрушены в ходе боевых действий.
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