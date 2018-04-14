Удар по Сирии обернулся для США провалом

Проведенную США и союзниками военную операцию можно считать провалом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков . По его словам, основная проблема заключалась в отсутствии надлежащей организации ракетной атаки.

«Сирийские ПВО уничтожили только огневыми средствами 71 ракету. Это 70% от запущенных ракет США. Это, с точки зрения военной, с точки зрения политической, сокрушительное военное поражение США, которое будет иметь огромные последствия во всех сферах, начиная от геополитики и кончая мировоззрением военных специалистов, — заявил эксперт в эфире НСН. — США не организовали должным образом ракетную атаку. Продолжительность удара с момента его начала до окончания была огромной, почти два часа. Соответственно, ракеты подходили к цели небольшими группами, по одной, по две, с большими интервалами. И оказавшись в зоне поражения сирийских ПВО, уничтожались. При таком размахе залпа, зенитчики могли использовать несколько боекомплектов. Израсходовав один, они имели возможность перезарядить свои пусковые установки и применить второй, третий. На перезарядку уходит от 20 минут до получаса. Продемонстрирована исключительно высокая эффективность систем ПВО даже устаревших образцов. Они легко уничтожили даже такие малоразмерные цели, как крылатые ракеты».

Такое сокрушительное поражение США и союзников приводит к нескольким выводам, считает военный эксперт: «Для военного человека это означает огромный поворот. До этого считалось, что средства ПВО проигрывают средствам наступления. Теперь очевидно, что при надлежащей организации даже старые средство ПВО способны решать задачи отражения этих ударов. Во-вторых, стало очевидно, что идея бесконтактной войны, когда противник поражается дальними ударами, не состоятельна. Без наземных сухопутных войск ничего не сделать, а воевать на земле американцы не умеют и не любят. В-третьих, на рынках вооружения рейтинг США сильно упадет, а российский наоборот поднимется. Следует ожидать поток заказов на российское оружие».

Кроме того, неэффективность авиаудара продемонстрировала необходимость сохранения ядерного арсенала, заявил Сивков. «Разговор о том, что ядерное оружие устарело, что его надо отменить — полнейшая глупость дилетантов, не понимающих существа вооруженной борьбы. Оно остается главным сдерживающим фактором, а при ненадлежащей организации высокоточное оружие либо уводится на помехи, уходя вообще от цели, либо уничтожается эффективными средствами ПВО», — заключил эксперт.