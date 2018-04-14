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Сирийская оппозиция жаждет новых ударов от западной коалиции
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Сирийская оппозиция жаждет новых ударов от западной коалиции 

Вести.Ru 54 минуты назад
Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил призвала к новым усилиям по «свержению режима Асада». Представители коалиции заявили, что приветствуют подрыв военных возможностей Дамаска. Оппозиционеры поддерживают обвинения президента Сирии в использовании химического оружия против мирного населения, пишет РИА Новости.
В заявлении коалиции сказано, что есть необходимость «продолжать подобные атаки до тех пор, пока не будет достигнута их цель». Хотя оппозиционеры участвуют в женевских переговорах, они возложили ответственность за текущую ситауцию на Асада, Россию и Иран.
Коалиция уверена, что удары заставят официальный Дамаск вернуться в политический процесс и начать переходный период.
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