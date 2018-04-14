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Жители Алеппо вышли на митинг в поддержку действующей власти
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Жители Алеппо вышли на митинг в поддержку действующей власти 

РИА Новости 1 час назад
АЛЕППО, 14 апр — РИА Новости. Жители сирийского города Алеппо в субботу вышли на митинг в поддержку действующей власти.
На одной из городских площадей собралась многочисленная толпа местных жителей, которые держали в руках лозунги в поддержку президента Башара Асада и его правительства, а также портреты сирийского лидера.
Кроме того, митингующие размахивали сирийскими и российскими флагами. Собравшиеся также танцевали под громко играющую музыку и выкрикивали лозунги.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года. Завершающая стадия по освобождению восточных кварталов города началась в конце июля. К ноябрю террористы оказались в плотном кольце с десятками тысяч мирных жителей в заложниках. Путем переговоров к концу ноября удалось договориться при посредничестве России, Турции и Ирана о выводе боевиков и членов их семей в Идлиб.
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