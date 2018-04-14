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Постоянный совет ОДКБ осудил удары по Сирии
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Постоянный совет ОДКБ осудил удары по Сирии 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары по Сирии, которые нанесли США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По мнению стран-участниц ОДКБ, эти действия создают «ситуацию, „которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране“. „Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом“, — отмечается в заявлении, принятом по окончании экстренного заседания.
»Постоянный совет ОДКБ призывает Совет Безопасности ООН приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности, — говорится в документе. — Убеждены, что строгое следование принципам и инструментам международного права сохраняет возможности для предотвращения эскалации кризиса в САР в интересах предотвращения дальнейших страданий сирийского народа и нанесения ущерба самой системе современных международных отношений".
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным минобороны РФ).
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
В настоящее время в Дамаск уже прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия, чтобы провести собственное расследование.
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