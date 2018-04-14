Постоянный совет ОДКБ осудил удары по Сирии

Великобритания и Постоянный совет ОДКБ осудил ракетные удары по Сирии , которые нанесли США Франция в ночь на 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По мнению стран-участниц ОДКБ, эти действия создают «ситуацию, „которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране“. „Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом“, — отмечается в заявлении, принятом по окончании экстренного заседания.

»Постоянный совет ОДКБ призывает Совет Безопасности ООН приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности, — говорится в документе. — Убеждены, что строгое следование принципам и инструментам международного права сохраняет возможности для предотвращения эскалации кризиса в САР в интересах предотвращения дальнейших страданий сирийского народа и нанесения ущерба самой системе современных международных отношений".

Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным минобороны РФ ).