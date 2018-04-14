МИД РФ: РФ и ОАЭ выступают за урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН

Ливии, "В рамках обстоятельного обмена мнениями по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки дня основное внимание было уделено складывающейся обстановке в Сирии Йемене , положению дел в зоне Персидского залива и на палестинских территориях. При этом была подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ о безальтернативности урегулирования существующих на Ближнем Востоке и в Северной Африке конфликтов политико-дипломатическими средствами через инклюзивный национальный диалог, в строгом соответствии с фундаментальными принципами международного права и Уставом ООН. Подчеркнута важность консолидированных усилий мирового сообщества в интересах решительного и эффективного противодействия глобальному терроризму и экстремистской идеологии", — говорится в тексте документа.

В МИД РФ также сообщили, что в ходе бесед Богданова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ Тахнуном Аль Нахайяном и заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аш-Шамси обсуждались вопросы двусторонних отношений, в частности наращивание многостороннего партнерства в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.