Асад: Ракетный удар усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом 

Ракетный удар по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция, лишь усиливает решимость Дамаска в борьбе с терроризмом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил Президент САР Башар Асад в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.
"Эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом клочке родной страны", — отметил Асад. «Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», — заявил президент Сирии. Роухани со своей стороны осудил бомбардировку Сирии и подтвердил, что Тегеран продолжит поддерживать Дамаск.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили более 100 ракет по целям в Дамаске и вне города. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе. Системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.