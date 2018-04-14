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На сирийском аэродроме развернули ЗРК «Бук»
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На сирийском аэродроме развернули ЗРК «Бук» 

News.ru 44 минуты назад
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» были размещены на сирийском неэксплуатируемом аэродроме Меззе. Об этом пишет «Интерфакс».
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